張可欣、溫宜靜、張佳玲（左至右）3人聯合質詢，初試啼聲引發關注。（何冠嫻攝）

今年苗栗縣議會共有21位新面孔，新任縣議員炮火猛攻，24日議員張可欣、溫宜靜、張佳玲3人聯合質詢。張佳玲提到地方關注的後龍醫療園區案，好不容易拿回土地，招商卻二度流標。但因招標適合廠商不容易，苗栗縣政府衛生局強調將盡力媒合。

去年議員選舉僅有17位縣議員成功連任，另有21位新面孔，紛紛在議會總質詢中賣力質詢，展現實力，24日議會總質詢由張可欣、溫宜靜、張佳玲3人聯合質詢，3人皆為年輕女性，初試啼聲引發關注，受封「議會SHE」。

24日議會總質詢中，張佳玲提到後龍「醫療健康園區BOT案」，該用地原為遠雄集團欲建設「健康生活園區BOO案」，但因故解約該案胎死腹中，經縣府極力爭取，好不容易保留用地，招商卻成一大阻礙。

張佳玲指出，苗栗急重症資源缺乏，平均有200萬人到別縣市就醫，急診也有5萬多人次，而路途奔波恐在半路死亡，因此苗栗需要大型醫療園區，但該案卻無進展，引發民怨。縣府衛生局長張蕊仙表示，醫療健康園區已公告招商2次卻無奈流標，目前已公告第3次招商，將盡力媒合潛在廠商，讓健康園區盡早完成，以補足苗栗醫療資源的匱乏。

(中時 )