彰化縣議員許書維質詢營養午餐分中央廚房和自辦系統，補助差6元，認為學生除了吃得健康、營養，還要吃得公平，要求檢討制度。（吳敏菁攝）

副議長許原龍在主席台上也忍不住發言，要求中央廚房制度得改善。（吳敏菁攝）

營養午餐免費，但孩子們吃得卻是不同價？議員許書維24日質詢縣內並存中央廚房和自辦系統，補助差6元，差了1道菜，還有中央廚房連續6年來都由同家團膳公司得標，品質卻屢被投訴，質疑制度出問題，教育處同意提出改善報告。

許書維指出，該中央廚房被檢舉白飯、配菜有塑膠材質碎屑、海鮮羹還把包裝食材塑膠袋煮進去，學童是國家未來主人翁，這是給我們的孩子吃的餐？負責團膳的自主管理太差了，卻從2013年以來連年得標，不知道制度是出了什麼問題。

許書維質疑，全縣有4座中央廚房，分配並不平均，中央廚房提補貼每餐35.45元，沒設中央廚房，可以自辦、或外訂餐盒，補助是41元，差了6元，6元其實差到1道菜了，為什麼一國好幾制？有人只能吃３菜１湯，有的小朋友卻吃4菜1湯？

坐在主席台上副議長許原龍也聽不去，質疑那乾脆廢掉中央廚房啊？給學校更多選擇空間，看是要自辦還是外訂？

許書維說，是不是有競爭才能改善品質，還是中央廚房有存在必要，體制問題值得深入探到，補助差距是否合理也有探究必要，照理中央補助興建中央廚房，攤期擇舊早就過了，他要求讓學童除了吃得健康、營養，還要吃得公平。

教育處長陳逸玲表示，該中央廚房缺失有計點，後續有裁罰，中央廚房過去因中央經費補助才設立，但不管自辦、中央還是外訂，都有稽查制度，有營養師管理，緊接著過完暑假就下學期，將對制度面出現的問題提出分析和改善計畫。

(中時 )