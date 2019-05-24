立法院於今(24)日三讀通過《原住民族教育法》(以下簡稱《原教法》)修正草案，以建立完整原住民族教育體制、保障原住民族教育權為目標，將原住民族教育實施對象自原住民學生擴大到全體師生及國民，以促進族群相互尊重與多元文化發展，並針對民族教育之需求，啟動培育師資，增加「民族教育」專長的教師證書。

教育部表示，三讀條文並明定將發展原住民族知識體系作為師資培育及課程的基礎，透過本次修法期能積極維護原住民族教育權、完善原住民族教育環境，以及培育原住民族所需人才。

教育部也提到，本次《原教法》修正有五大重點，包括擴大原住民族教育對象、完備行政支持系統、促進原住民族參與、強化師資培育，以及深化民族教育。

《原教法》修正草案全文45條，教育部表示，本法於民國87年6月17日制定公布，迄今已逾20年，期間歷經4次修正，僅民國93年為全條文修正。

教育部指出，在這20年間，政府提高原住民族教育預算比率、保障原住民學生入學及就學機會、增加多元幼兒教保服務型態、規範原住民族教師比率，以及興辦原住民族實驗教育等，但外界期待原住民族教育成效能更提高，提供更貼近原民生文化需求之課程教學，加上實驗三法公布實施後，原住民族實驗教育之興辦，更激發建構完整原住民族教育體系。

為了回應社會各界期待並落實總統「建立完整的原住民族教育體制，保障原住民族教育權」政策，教育部自民國105年10月起會同原民會進行本法全面檢討修正，期間召開40餘場學者專家諮詢會、公聽會、論壇、跨部會及地方政府協調會議等，整合學者專家、社會各界及各相關部會、地方政府意見，於108年5月9日經行政院院會審議通過，並於今(24)日經立法院三讀通過。

教育部表示，本次修法是原住民族教育的一個新的里程碑，非常感謝學者專家、原住民重點學校、校長、老師、族人和社會各界在修法過程時提供的寶貴意見，更感謝立法院朝野立法委員對原住民族教育法修正案的大力支持，讓法案能順利完成三讀程序。教育部後續將積極研擬相關的授權子法和配套措施，以落實執行，使每一位原住民學生有更公平的機會發展潛能，進一步幫助自己民族的文化在現代社會中生根茁壯，同時又保有各族群文化上的獨特性，讓臺灣多元、豐富又耀眼的原住民族文化能永續發展，體現原住民族教育發展願景。

(旺報 )