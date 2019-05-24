鑑於夜店、酒店引發的鬥毆時有所聞，大安警分局24日邀集轄內各家業者40多人，在分局禮堂進行座談會，警方向業者表示，大家在政府許可，合法下開店營利，但針對由此引發的治安事件，應該也需負起社會責任，應該做好一些管理，與會的業者也紛紛發表意見，雙方進行良好的溝通互動。

(影片取字臉書《大安波麗士》)

大安警方此次約集轄內酒店、夜店、PUB業者共40餘家，進行「治安座談會」，期能使業者發自內心共同協助警方做好自主管理、負起社會責任。

警方為活潑座談會氣氛，由員警模仿市長柯文哲語調，耳提面命希望業者配合市府，進行相關的客人動線規劃，另由員警以RAP方式宣導反毒，希望業者正視毒品問題，也不要在店內任由員工、客人販賣及施用毒品。

而除警察局外，現場另會同建管處、商業處、環保局等單位，針對業者提出的問題一一答覆，雙方有效溝，分享如何反應客人打架滋事的做法及解決妨害安寧的心得，讓業者更能了解現行法令及配套管理，提供民眾更安全的消費環境。

分局長周煥興最後向業者代表，宣誓打擊犯罪及維護住家安寧秩序的決心，業者也一起高喊「做好自主管理、負起社會責任」的口號，為本次會議劃下圓滿句點。

(中時 )