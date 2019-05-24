前行政院長張善政今日(24日)在臉書發文，痛批蔡英文政府「債留下一代利留自己口袋」，他舉例蔡英文政府現在正在推廣電動車，聲稱目的是要減少空污問題的影響；但奇怪的是，一方面大力鼓吹乾淨能源的使用，另一方面卻續用火力發電；這等於是嘴巴上反空污，行動上挺空污！「Its not science, It’s stupid!」

張善政指出，根據工研院的研究報告顯示，台灣的半導體產業今年的產值預估可達新台幣2.64 兆元，有望擠下南韓，重新站上僅次於美國的全球第二大。能夠讓半導體產業復甦，是台灣人才多年來努力出來的成果；但半導體是高耗能產業，面對需求量越來越大的戰場，產業需要政府提供穩定又乾淨的電力基載維持運作；但蔡英文政府上台以後，卻砍掉核四，讓已經有30年經驗的核能技術陷入停滯，同時編織出一個風力發電的美夢，讓台灣人民誤以為風力發電是最好的解決方式。

實際上，風力發電既不穩定成本又高，根本無法拿來當基載電力，這些都是目前技術無法克服的問題；蔡英文利用編織虛幻夢想的政治騙術，把「債」留給下一代，「利」則全部收到口袋，「這是不論你、我，甚至我們的孩子都無法接受的行為。」

張善政說，70年前，台灣的科技人才在政府支援下，不斷成長；70年後，台灣的科技人才在政治操弄下，不斷流失；沒有了人才的台灣，要怎麼增強技術面對挑戰？難道蔡總統是希望拿這些錢付給外國政府或企業來當保護費，希望他們幫台灣建置供應鏈及培養人才嗎？難道台灣未來的科技發展，甚至是下一代的競爭力，不過是民進黨拿來玩弄國際政治槓桿的棄卒嗎？

張善政痛批，現在的政府就只剩下喊口號的功能了，當碰到真正的問題時，他們就只有一種處理模式：「交給下一代來處理。」他請問大家能忍受這樣的政府嗎？ 他自己是不能的！

(中時 )