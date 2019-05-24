新竹縣警方23日晚間在桃園市楊梅區，逮捕遭苗栗地方檢察署發布執行的通緝犯，未料當晚解送至苗栗地檢署時，卻遭檢察官斥責「誰叫你們送來的？」警方不得已，只好再將通緝犯送回新竹入所，直到24日一早才順利解送至苗檢，對此，苗栗地檢署回應，此案為溝通上的誤會。

苗栗地檢署指出，由於押解犯人可送往發布通緝的機關，或是解送緝獲地的檢察機關，因此認為可就近送往桃園地檢署，以免舟車勞頓。

警方表示，23日晚間近8點時在新竹縣與桃園市交界的楊梅區，逮捕遭到苗栗地檢署發布執行的通緝犯，由於新竹送往苗栗、桃園地檢時間相差無幾，因此便解送至發布通緝的檢察機關，未料晚間11點許到苗栗地檢署時，卻遭檢察官痛斥「誰叫你們送來的？」、「為何不送桃園？我們苗栗是比桃園小嗎？」而拒收。

警方只好在苗栗致電桃園地檢署，當時桃檢建議直接入所，以免再度奔波，警方因此再將通緝犯帶回新竹，直到24日一早才順利解送至苗栗地檢署。而依相關規定，警方逮捕通緝犯，可送至緝獲地的檢察機關，或是送到原發布通緝地的檢察機關，檢方不得拒收。

此案也引發不少警察議論紛紛，不少警察都具有解送通緝犯而「環島」或環半島的經驗，還曾經發生被不同縣市檢察機關發布通緝，而整夜奔波的案例，也有過解送到離島的檢察機關的狀況，相關情事屢見不鮮。

(中時 )