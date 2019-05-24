藝人御用知名造型師小四老師（本名：吳震夏），昨晚間7時許，在新北板橋住處遭警方持搜索票查獲安非他命、海洛因等毒品。

TVBS報導，小四向警方自己有吸毒前科，甚至平時和朋友聚會也使用毒品助興，警方昨天在其租屋處查獲搖頭丸、大麻、海洛因等毒品，全案訊後依毒品危害防制條例將他與室友送辦。

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(中時電子報)