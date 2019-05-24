high一半看到警察 藝人造型師小四住處搜出海洛因 18:542019/05/24 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藝人御用知名造型師小四老師（本名：吳震夏），昨晚間7時許，在新北板橋住處遭警方持搜索票查獲安非他命、海洛因等毒品。 TVBS報導，小四向警方自己有吸毒前科，甚至平時和朋友聚會也使用毒品助興，警方昨天在其租屋處查獲搖頭丸、大麻、海洛因等毒品，全案訊後依毒品危害防制條例將他與室友送辦。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品! (中時電子報) #毒品 #海洛因 #警方 #藝人造型師 也許您會感興趣 推薦閱讀 毒蟲假觀光真購毒 導航暖心竟然這麼做了… 11:492019/05/20 社會 見警丟機車鑰匙 竟是「魔鬼藏細節裡」 13:482019/05/20 社會 《汽車股》LUXGEN攜手新北市政府，新車獲警方肯定 11:592019/05/21 財經 抄上億毒品 警所長離奇失蹤13天 04:102019/05/23 社會新聞 驚！日名古屋查扣毒品創新高 幾乎來自台灣 13:512019/05/23 國際 咖啡包竟是毒品 苗栗首度破獲毒咖啡工廠 10:112019/05/24 社會 香蕉催熟劑製愷他命 調查局破逾40億毒品 12:572019/05/24 社會 社會熱門新聞 tag郭台銘「學貸48萬」被嗆乞丐 輔英校花神回網讚翻 - 社會 台南國一女校園墜樓身亡 警調查原因 - 社會 - 中時 中和工地大火 警消持續灌救中 - 社會 - 中時 high一半看到警察 藝人造型師小四住處搜出海洛因 - 社會 恐怖喔！老翁落水死亡送進殯儀館卻... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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