一年一度的新竹縣長盃龍舟競賽，6月7日將在端午節舉辦，24日上午由縣長楊文科、議長張鎮榮等人，前往新豐鄉池和宮為龍舟點睛，也為競賽祈福，期望賽事順利，屆時將有41支隊伍同場較勁。

新竹縣每年舉辦的龍舟競賽均在池和宮前的池和湖舉辦，24日龍舟點睛下水，吸引不少人前往圍觀，楊文科表示，眾人向池府王爺祈求當日風調雨順，賽事順利平安。

新豐鄉長許秋澤表示，每年端午節都吸引上萬人次前往參加、欣賞，不過民眾不必擔心交通，且活動當天，還會有新豐鴨蛋免費嘗等活動，以及水上摩托車展示、船艇防溺宣導、社區舞蹈表演、農特產品展示等，邀請民眾共同欣賞龍舟競技。

今年共有41支隊伍報名參加，包含機關組6隊、社會男子組15隊、混合組16隊、表演組4隊，共分4場競技，今年新豐鄉公所也配合運動i臺灣計畫、推廣龍舟競技等，在5月27、28日上午，開放8梯次體驗划龍舟活動，供民眾報名參加，有興趣者可洽新豐鄉公所。

(中時 )