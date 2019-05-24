新北市中和區景新街355巷某工地今（24日）下午6時許驚傳火警，濃煙不斷竄出，消防局獲報出動2個大隊、中隊、11分隊前往搶救，所幸施工工人第一時間已逃離火場，該工地為10層樓建物，起火處位於地下室，地下室樓地板面積約800坪，警消持續佈線滅火中，詳細起火原因待滅火後進一步釐清。

中和工地地下室火警，消持續灌救中。（吳家詮翻攝）

(中時 )