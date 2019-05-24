中和工地大火 警消持續灌救中 19:032019/05/24 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市中和區景新街355巷某工地今（24日）下午6時許驚傳火警，濃煙不斷竄出。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區景新街355巷某工地今（24日）下午6時許驚傳火警，濃煙不斷竄出，消防局獲報出動2個大隊、中隊、11分隊前往搶救，所幸施工工人第一時間已逃離火場，該工地為10層樓建物，起火處位於地下室，地下室樓地板面積約800坪，警消持續佈線滅火中，詳細起火原因待滅火後進一步釐清。 中和工地地下室火警，消持續灌救中。（吳家詮翻攝） (中時 ) #工地 #滅火 #地下室 #警消 #時間 也許您會感興趣 推薦閱讀 林口暴雨水淹社會住宅地下室 已緊急調派抽水機排除狀況 16:522019/05/20 生活 土城民宅地基掏空 門前成臭水溝 04:102019/05/21 地方新聞 6月「三鐵警消月」 199元暢遊麗寶樂園 09:162019/05/21 旅遊 南化老農失聯 警消出動怪手開挖溪床 09:102019/05/21 社會 麗寶樂園6月推出「三鐵警消月」優惠案 10:292019/05/21 財經 祖孫淡水散步落水 嬤不治孫救回一命 07:452019/05/22 社會 竹圍漁港釣魚 釣客驚見男浮屍眼前飄 13:482019/05/22 社會 板橋府中女子攀坐天橋 警、消安撫救下 16:272019/05/22 社會 板橋地下室雜物起火 3人送醫 18:002019/05/22 社會 父奔火場搶救 2子送醫不治 04:102019/05/23 社會新聞 社會熱門新聞 tag郭台銘「學貸48萬」被嗆乞丐 輔英校花神回網讚翻 - 社會 台南國一女校園墜樓身亡 警調查原因 - 社會 - 中時 中和工地大火 警消持續灌救中 - 社會 - 中時 high一半看到警察 藝人造型師小四住處搜出海洛因 - 社會 恐怖喔！老翁落水死亡送進殯儀館卻... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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