國一女生公費HPV疫苗去年底開打，截至本月17日，共有4.2萬人完成第一劑疫苗接種，預計基隆、新北、花蓮、金門將在本月底、下月初陸續接種第二劑HPV疫苗。如有符合條件者錯過接種時間，也可事後捕打HPV疫苗。

台灣婦產身心醫學會理事長陳保仁表示，HPV病毒藉由黏膜感染，即便擁有單一性伴侶，終身感染機率也有5成4；擁有3到6名性伴侶者，終身感染機率則高達9成4；不論男女，每人一生中都有8成機率感染HPV病毒。

曾有一名不到30歲的女性，僅交往過2任男友，卻仍罹患子宮頸癌。她透露自己第一任男友是puppy love，只與第二任男友有過性行為。最終才發現，原來男友不只與她有過性關係，才會令她感染上HPV病毒。

陳保仁表示，HPV病毒的感染途徑包括口腔、食道、肛門、龜頭、陰道等，一旦染上，都有機會演變成癌症。除了國一女生，包括男性在內的其他民眾，也可自費接種疫苗，加碼防癌保護。

國內核准的疫苗，分2價、4價及9價。陳保仁表示，2價疫苗可預防高致癌性病毒型別HPV16、18；4價疫苗則多出預防菜花的6型、11型；9價疫苗除前述型別，亦對31、33、45型，及亞洲地區盛行的52及58型具有直接保護力。

台灣癌症基金會提醒民眾，預防HPV的3步驟，包括依照醫囑接種疫苗、安全性行為、女性定期進行子宮頸抹片檢查。截至本月17日，國健署共接獲40例公費HPV疫苗的不良反應通報，均為接種部位疼痛、發燒等，休息後並無大礙。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，鼓勵民眾在6月底前完成第一劑接種、12月底前完成第二劑接種，儘早產生保護力。若錯過接種時間，也可事後補打。目前國健署正研議是否擴大開放國二女生接種公費HPV疫苗，預計下學期做出決定。

(中時 )