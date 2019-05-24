高雄國際旅展今（24）日在高雄展覽館開幕，日本「近鐵集團」跨海來台宣傳，祭出近鐵電車周遊券9折，以及阿倍野展望台、海遊館、NIFREL等票價優惠，另也宣傳4月甫改名經營的「都酒店」，搶拉台灣旅客赴日拚觀光。

「近鐵集團」相隔半年，再度前進旅展。現場除可用優惠價格買到近鐵電車周遊券外，今年還首度增加近鐵集團旗下其他設施，如HARUKAS 300觀景台、海遊館、NIFREL等設施的票券販售。同時為遊客介紹近鐵沿線各個觀光景點，作為旅程規劃參考，超人氣的「阿倍野熊」也將出來與大家相見歡。

近鐵集團除有都酒店、近畿日本鐵道和近鐵百貨店等，在展館提供大阪、京都、奈良和三重等地超值資訊。另外，在JNTO展台，5月24、25、26日3天，每天下午1時40分起在舞台舉行「都酒店」PR活動。

「都酒店」將進行產品介紹，並從介紹內容中出題，答對問題的5位遊客可領取1份精美獎品。25日更將大手筆贈送給1位幸運民眾「大阪萬豪都酒店住宿券」，1人得獎兩人同行。

(中時 )