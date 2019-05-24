台北市長柯文哲今晚與大東京地區僑團舉辦座談餐會，發表半小時演講後開放現場QA。一名台僑質疑，市長經常批評蔡英文總統，有沒有哪些部分值得稱讚？此外，柯對蔡的批評多過於對大陸的批評，大陸方面作為是否也有需要批評之處？但柯文哲嚴辭表示，人民把權力給執政者，做好是應該的，做不好就會被批評，本來就應該要做對。

對於兩岸立場受到質疑，柯文哲則直接反問「我有做任何對不起台灣的事嗎？」他強調，他要不客氣問民進黨，「我哪一件對不起台灣？」對中國大陸不需要逞口舌之快，「我常常亂講話，但是對他都照稿念，這不是開玩笑用的，執政者要把人民福祉當第一順位。」

針對現場台僑的提問，柯文哲表示，自己去美國一趟，人家問考幾分，我說65分，人家問大陸的分數，我說考55分。大陸要併吞台灣是既定政策，不管台灣喜不喜歡，他就是一定要幹掉你，我們要做的就是活下去。台灣有它的重要性，現階段美國不可能放掉台灣，因為台灣位處第一島鏈重要位置，美國不會允許第一島鏈有破口，日本也會緊張台灣若是落入中國手裡，生命線都被切斷了。

所以，現階段在台灣，統獨是假議題，美國不可能讓台灣獨立或統一，不需要台灣台獨激怒大陸，但也不會同意台灣落入大陸手裡，所以這是假議題，但在台灣變成真議題，政治人物用這在操作。

柯文哲接著說，猴子不是爬到樹上才屁股紅，是本來就紅，但爬到樹上才被看到，國民黨沒在執政，若是執政他照樣罵。作為執政者，做好應該，做不好才會被批評，人民把權力給你，你本來就該做對。

他難掩無奈地說，在台灣常常很不幸，不是朋友就變敵人，且常常變權力保衛戰，像是管中閔案子「我有講錯嗎？」結果（蔡政府）還是做了，傷害多大，北農前總經理吳音寧的事有必要為了小小職務搞到那樣嗎，不能處理掉嗎？所以，做對是應該的，做不到要反省，回去要改，不是批評的就是你的敵人。

最後他表示，德國人民自詡地球上最理智的民族，但當時擁戴希特勒上台，原因就是一次世界大戰之後受太多屈辱、太絕望，而台灣人現在也很絕望，可是還是要有信心，即使有很多困難，還是要相信台灣會越來越好。

(中時 )