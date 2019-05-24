桃園市空服員職業工會預計今晚與長榮航開重啟協商，工會以長榮抹黑為由，臨時將地點改至勞動部，並在勞動部前靜坐等待長榮代表。長榮則否認放話抹黑工會，並在原敲定的協商地點等待，協商瀕臨破局，但稍早工會已返回協商現場，勞資重新展開協商。

(中時 )