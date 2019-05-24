工會回頭 長榮航空勞資重啟協商 19:122019/05/24 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會預計今晚與長榮航開重啟協商，工會以長榮抹黑為由，臨時將地點改至勞動部，並在勞動部前靜坐等待長榮代表。長榮則否認放話抹黑工會，並在原敲定的協商地點等待，協商瀕臨破局，但稍早工會已返回協商現場，勞資重新展開協商。 (中時 ) #協商 #長榮航 #工會 也許您會感興趣 推薦閱讀 八大工會請命 續辦購車減稅 04:102019/05/20 財經焦點 長榮勞資將四度協商 空服員罷工投票人數逾6成 15:082019/05/22 生活 台酒與工會簽訂團體協約 補休優於勞基法 16:502019/05/22 財經 歷經22年 台灣菸酒、工會再次簽署勞動協約 18:032019/05/22 財經 民進黨總統初選無共識 黃偉哲：本是同根生 10:362019/05/23 政治 《航運股》提協商過程全程直播，長榮航今再溝通 10:342019/05/24 財經 空服員工會臨時變卦 長榮勞資協商恐破局 17:152019/05/24 生活 長榮航：盼勞資協商接受大眾檢視 17:142019/05/24 財經 《航運股》長榮航：工會罷工已影響營運，仍苦等工會協商 17:222019/05/24 財經 生活熱門新聞 她笑臉同框！宅神：郭董競選最大危機出現 - 生活 千萬別赤手拍打！浴廁小飛蟲超噁 靠一包粉消滅 - 生活 國小童造句把老爸都起底 媽看到崩潰：老師全知道了... - 生活 內行人才知 西門町「萬年大樓」2秘密藏數十年 - 生活 警訊！中市男生15歲、女生17歲得愛滋 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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