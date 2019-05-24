凱爾(中)、嚴藝文(左一)、楊麗音(右一)、單承矩(右二)、劉珊珊(左二)、呂紹齊(右三)、林書函(左三)共同主演。

嚴藝文（左起）、單承矩、凱爾劇中的三角關係。

楊麗音（中）飾演凱爾（右）的媽媽。

整個劇場如同大型的診療室，看完戯也讓心情得到釋放。

以同志與家庭為題材的舞台劇《致．這該死的愛》，24日至26日3度在國家戲劇院加演，今巧合搭上首日同婚熱潮，導演謝念祖表示，2年前首演時劇本加入「感謝大法官的釋憲」，這次加演，劇本順應調整將同婚加進台詞。生活中有3個小孩的楊麗音，樂見同婚，俏皮說：「婚姻的苦楚，終於大家可以都體會到了，婚姻是愛情的墳墓，大家一起進來，我要準備很多紅包了，但是我相信也有朋友會陷入被逼婚狀態，可能有一波結婚潮也有分手潮。」

劇中老公是同志的嚴藝文，對同婚專法大喊「無條件支持」，她在社群網站看到很多朋友去登記，凱爾說身邊也有2對朋友同婚。楊麗音曾和小孩討論這個話題，今說媽媽和婆婆是基督徒，她尊重長輩的堅持，「但小孩說他們有自己的想法」。劇中她最後接受兒子愛男人，「因為愛這個孩子，還是會捨不得他們吃苦，（這條路）太辛苦了」，她生活中的態度是？楊麗音笑說：「不要逼我（表態）了。」她常鼓勵孩子們早點戀愛、早點失戀比較有免疫力。

《致．這該死的愛》以幽默喜劇探討「愛」是如何超越性別、年齡、群體。導演謝念祖說：「劇中相愛的Jacky和正遠沒能等到法律同意的那天，不僅讓這段關係更加遺憾，也更能觸動觀眾的心。」這次除了劇本的調整，導演謝念祖也找來實力派的凱爾扛男一，「凱爾在劇場深植快20年，無論是喜劇、悲劇、搞笑扮醜、帥氣深情，從男八演到男一都沒問題，最重要的是他有一顆體貼人的心，對Jacky這個角色無怨無悔的付出十分符合」。

在台上和凱爾飾演死對頭的金鐘視后嚴藝文，本來以為第3次演出會比較輕鬆，但因為換了部分演員，對戲感覺重新適應。她與凱爾有多年交情，楊麗音笑虧「小三、小王竟然是一對超級好朋友」，嚴藝文表示：「我們兩個好到可以一起洗溫泉。」她今說一起和凱爾洗溫泉是她的夢想，對於這次好友加入，她誇凱爾有勇氣，「如果是我，絕對不會接下這麼心累、壓力又這麼大的角色，但很期待他能演出全新感覺的小王」。

此次演員除了老班底楊麗音、嚴藝文、單承矩、呂紹齊外，共有3位新加入的成員，被稱為「屏風一姊」的劉珊珊，飾演劇中的諮商師；甫從台北藝術大學畢業的年輕演員林書函，演出嚴藝文在劇中的叛逆兒子，導演謝念祖說：「即使已經看過這齣戲，還是應該來看看新的演員組合，如何在同個劇情之下，呈現不同的舞台魅力。」

《致．這該死的愛》由鄧惠文、王偉忠監製，呂蒔媛原創劇本，謝念祖編導，楊麗音、嚴藝文、凱爾、單承矩、劉珊珊、呂紹齊、林書函共同演出。劇情描述劉三蓮（嚴藝文飾）在丈夫（單承矩飾）死後，發現保險收益人的名字，被改成陌生男子Jacky（凱爾飾），原來是丈夫以前在美國共許一生的同性伴侶，三蓮找上Jacky大罵他是小王，卻從對方口中得知自己才是小三，一場小三與小王爭霸戰就此展開。

全民大劇團《致．這該死的愛》5／24~5／26兩廳院售票系統

精彩段落搶先看https：／／youtu.be／K8qmq5D4AwA

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