▲南開科大「2019年福祉科技國際研討會」擔任中英雙語司儀的兩位應用外語系同學最受注目。（楊樹煌攝）

南開科技大學為培育國際溝通人才，拓展學生宏觀視野，讓未來年輕學子立足世界，走向國際化，近年來，外語教學中心特別利用課餘時間，培訓雙語司儀種子學生，透過中英雙語司儀訓練，讓學生們除有流利的英語溝通及沉穩的氣質，並在國際場合有正確接待的專業知識，適時傳達國際研討會所需禮節。

今（24）日南開科大特舉辦「2019年福祉科技與服務管理國際研討會」，由中英雙語司儀精準地介紹來自國內外專家學者的專題演講，２位首次擔任中英雙語司儀的是南開應用外語系五專部四年級黃婞榕、許善月同學。

她們除了儀表亮眼端莊、發音咬字清晰、從容自如的現場表現，更是獲得來自荷蘭及日本外賓們超高的評價；另種子司儀，應用外語系郭雅宜、蔡文聖、電子工程系賴冠呈、吳智全等同學，他們應變機敏、有禮貌的接待，亦是可圈可點，讓參與國際研討會來賓留下深刻印象。

南開科大指出，此次中英雙語司儀的豐碩成果，主要是，培訓的司儀人才能學習到雙語解決問題的能力、雙語流暢的溝通力、以及跨文化領域的思維等3個新面向；尤其是此次雙語司儀訓練，除與國際接軌，增強學生們的信心，加上海外實習、國外交換學生、國際學生及海外青年班等交流活動等成果，同時可見校方積協助同學國際移動力的決心。

(中時 )