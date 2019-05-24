國民黨花蓮黨內初選爭議不斷，代理主委黃原亮昨派任後隨即南下與3位擬參選人溝通，今與黨中央研議，黃原亮受訪表示，初選如何進行還未確定，但會加快作業，預計下周一啟動相關作業。

國民黨花蓮縣黨部因擅將初選延後，原主委鄒永宏遭中央停權，黨中央昨另派組發會組織經營部主任黃原亮代理，並與3名擬參選人會面溝通，林有志、王廷升皆表示願意參加初選，並支持全民調，黃啟嘉傾向初選，今又透過聲明稿建議採三成黨員、七成民調方式辦理。

黃原亮指出，黃啟嘉聲明納入徵詢內容，今與黨中央協商後指出，國民黨是有原則的政黨，初選有協調、正式初選兩種模式，至於如何進行還未確定，但已比原先更清楚，目前正加速進行，強調一定派出黨內人選，最快下周一啟動相關作業。

另外，鄒永宏因停權向台北地院提出確認停止黨權處分無效之訴，今天地院判決駁回，考紀會處以停止黨權處分。鄒永宏回應，依縣委員會開會決議向中央建議，書記長職稱屬縣黨部，不明白調動有何錯，將持續循司法程序，打官司爭一個理。

(中時 )