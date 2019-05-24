關錦鵬影展於光點華山電影院舉辦。甲上提供

香港名導關錦鵬時隔13年再拍新片《八個女人一台戲》，今（24日）他來台與媒體茶敘，透露許久未執導筒，全因懶得應酬，「拍《阮玲玉》《紅玫瑰白玫瑰》的時候，大陸電影工業還不發達，但很純粹，這幾年大陸電影工業起來了，製作方面要花很多時間在人際關係上，而且有些題材製作人也不願意拍。」他感慨說：「黃金時代的香港也是商業取向，但空間多元，就算要用大牌演員，導演也能拍想要表達的東西。」

不過這幾年大陸冒出不少新銳導演，電影題材比以往多了開創性，加上投資方支持關錦鵬全程在香港拍攝，他才又興起拍片念頭，「我也想證明自己還行不行。」

鄭秀文繼《長恨歌》，再度於《八個女人一台戲》擔綱關錦鵬電影的女主角，關錦鵬透露會找鄭秀文，是因為她和片中角色「袁秀靈」有相似的人生經歷，「鄭秀文在拍完《長恨歌》後，因為憂鬱症自己躲起來，她和『袁秀靈』一樣都在騙自己，騙自己過得很好，騙自己不用看醫生。」

關錦鵬爆料，鄭秀文真的像「袁秀靈」一樣，被友人痛罵：「妳醒醒吧。」他笑說「袁秀靈」不光是導演和編劇創作出來的，鄭秀文也有參與，「最後女主角選擇釋懷和放下，是和鄭秀文討論的結果。」

人生如戲，「袁秀靈」老公外遇，近日鄭秀文和許志安也爆發感情危機，關錦鵬笑說事件爆發後，他曾和編劇說：「幹嘛這麼巧。」有些人不解鄭秀文短短兩天便發聲明原諒許志安，關錦鵬緩頰道：「多個三、五天會好一點嗎？她發聲其他人就不能講話，不管她已經原諒還是有一絲不確定，但這個行為是對的。」

梁詠琪在片中飾鄭秀文的勁敵「何玉紋」，斤斤計較台詞多寡，關錦鵬自爆：「這是真有其事。」有個女演員來試鏡「何玉紋」這個角色，但經紀人看過劇本後竟嫌說：「台詞沒有鄭秀文的一半。」關錦鵬聽聞立刻告訴製片人不要用這個演員，並將這段過程寫進劇本裡。

「關錦鵬【女人心･女人情】 影展」5月24日至6月2日於光點華山電影院獨家舉辦，《女人心》、《地下情》、《胭脂扣》、《阮玲玉》及《紅玫瑰白玫瑰》5部經典之作重現大銀幕。

(時報周刊)