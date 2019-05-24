金門夏天重點活動「花蛤季」即將來到，縣環保局今（24）日公布首季東海岸后湖、昔果山金酒排放口一帶蛤類檢測結果，均符合衛褔部規定的「水產動物類衛生標準」重金屬限量標準。

蛤類是金門重要漁業資源之一，夏季到海灘戲水和挖花蛤，已是最受當地民眾和遊客歡迎的活動。縣議會要求環保局定期採樣檢驗，今年3月抽驗結果出爐，重金屬檢驗結果顯示鉛含量介於0.04至0.11 ppm之間、鎘含量介於0.16至0.21 ppm之間，均符合衛福部發布之「水產動物類衛生標準」可食部分之重金屬限量標準（鉛、鎘2 ppm以下）。

縣環保局表示，該局為掌握海域環境水質，每年也均於西園、北山、湖下、昔果山、浯江溪口等5處，進行水質採樣及檢驗。今年3月採樣結果皆符合「乙類海域水體水質標準」及「保護人體健康環境基準」，顯示海域水質未遭受污染，均屬理想狀態。

該局呼籲民眾配合減塑運動，落實垃圾分類，並切實做好資源回收工作，共同保護金門的海洋生態。詳細檢驗報告資料，可上金門縣環保局網站及臉書查詢。

(中時 )