爭議長達20年的淡北道路去年通過二階環評初審過關，不料今年兩次闖環評大會都失敗，「支持淡北道路聯盟」在網路上發起連署行動，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君23日晚間，與有「淡水甄子丹」稱號的新北市議員陳偉杰開直播催票，盼一起努力讓連署突破5000份門檻，要求行政院加速提出治本改善的具體對策。

往來淡水、北市僅有「台2線」，因「道路束縮」經常塞到爆，淡北道路開發刻不容緩，多次闖環評大會，卻在日前被退回小組。

支持淡北道路聯盟在淡北道路遭環評委員決議退回專案小組再審後，在網路發起連署行動，連署門檻必須在2個月內達5000份門檻，目前已有2000多份，蔡淑君與陳偉杰23日開直播邀請所有民眾加入連署。

蔡淑君說，直播時有不少長輩在觀看，但擔心長輩想連署卻不會操作，除製作手板在直播中教學，也希望家中小孩可以幫忙，在7月把案子送到行政院。

蔡淑君說，在她的臉書就可以看到連署網址的連結，15頁的連署包括必須先參與會員登錄、填寫使用者個人基本資料、電子信箱或手機簡訊的驗證碼，最後在附議提案欄填寫意見，並按下「我要附議」，才算完成連署。

蔡淑君提到，除陳偉杰在議會中多次在議會提出議案，也常到環保署開會，還有淡水當地民代蔡錦賢、蔡葉偉、鄭戴麗香、鄭宇恩與當地里長都相當支持淡北道路的興建，期盼一同發揮力量，為淡北道路的最後一哩路盡一份心力。

(中時 )