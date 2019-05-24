香港理工大學師生與台灣小學生一起參加校外活動。（劉秀芬攝）

徵20人到台灣偏鄉教英文，200多人搶報名。香港理工大學學生畢業前必須修3個服務學習學分，其中有一團是到台灣台南偏鄉小學教英文，每年都有200多個學生搶報名，只有約20人能入選，今年已是第4年到左鎮國小教小朋友學英語，三年級的小朋友笑著說，全英語上課有點難，但是大概還可以聽懂6成。

香港理大學生一行20人由英語教育系講師夏燕帶隊，21日起至台南市偏鄉左鎮國小、光榮國小、口埤實小進行一周的英語教學活動。夏燕說，理大學生畢業前必須修3個服務學習學分，每年10月就要報名，除了要面試篩選，還有嚴格的行前課程準備。

以夏燕老師帶的英語教育類別來說，又可分成到大陸內地、柬埔寨、台灣教英語，不管是哪個科系都可報名，最重要的是要有服務的心、合作的觀念，有沒有教學經驗都可。學生來台灣前，要先編好教材，從主題、內容、難易程度、教學方式，都是學生們要一起討論完成。

理大學生到台灣教小朋友學英語時，也非常嚴謹，從香港自帶教材教具，上課全程錄影，休息時間都在備課，下課後還要檢討教學過程。左鎮國小上課的小學生說，比平常上的英語課還要難，但也有學到新的東西，認識很多大哥哥大姊姊很高興。

至於理大學生到左鎮服務的機緣，成功大學人文社會科學中心助理研究員翁裕峰老師表示，成大多長期關注左鎮社區發展，多年來在旅遊、教育和照顧資源上多有合作。因成大想發展服務學習課程，2015年起與理大開會討論，奠定合作基礎，促成理大師生每年到左鎮就社區旅遊、英語教育、測量與地理資訊3類進行服務學習。

今年參加服務學習的理大學生，大多是來自不同國家的外籍生，一行人來訪後先到左鎮國中參觀，左鎮國中學生也用英語介紹學校特色，理大學生都覺得很厲害。理大的學生也說，跟香港比起來，台灣的小學生每節課中間都有休息時間，很幸福。

(中時 )