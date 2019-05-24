彰化縣警察局彰化分局為維護交通順暢與市容整齊清潔，訂於6月3、10、20、27日等4天，在彰化市、花壇鄉及芬園鄉各公告禁止設攤道路─彰化市民族路、華山路、中正路、曉陽路、中華路、彰美路、光復路、南郭路及花壇鄉中山路、中正路與芬園鄉彰南路等路段，同步清除道路障礙及廢棄物。

彰化警察分局表示，從今年1月1日起就實施不定時取締、沒入勤務，針對彰化市、花壇鄉及芬園鄉各主要道路進行拖吊、清除違規道路障礙物，清除之各種違規物品，警方除了公告加強執法4天外，法律沒有假期，都將依法執行沒入，對於違反道路交通管理處罰條例部分，將逕行舉發，該處所並予以列管，加強複查取締。

彰化警察分局分局長林崇志呼籲不要為一時便利，私自於道路、交通號誌桿、人行道、騎樓上設置攤架、廣告物，或利用道路作為工作場所、擺設攤位，以及違規停車（占用身心障礙者停車位、黃線停車、紅線臨停、併排停車、不依停車車種停車、不依順行方向停車等），妨礙市容觀瞻和交通秩序、人車安全，道路障礙擋人、擋車，致發生危險或阻礙交通，觸犯刑法第185條規定，將處以刑罰；其它路霸則依道路交通管理處罰條例相關規定，處以1200元以上2400元以下罰鍰，攤棚、攤架及其它路障沒入。

(中時 )