台北市長柯文哲今晚與大東京地區僑團舉辦座談餐會，但外界關注，此次4天行程僅1場僑宴，與3年前他訪日時出席多場僑宴多有落差，對此他僅說，是時間不夠、塞不進行程；東京台灣商工會長陳五福則未表態要支持哪個可能的2020參選人，強調只要是中華民國的政要到日本，都會全力招待，沒有色彩之分。

柯文哲表示，在日本有很多台灣僑胞，不管是求學、做生意都有，所以出席座談也是跟自己的僑民認識一下，「跟日本做生意，我們僑胞還是我們的灘頭堡，還是很重要。」否認此行與選總統有關，只是城市外交與學習之旅。

媒體追問，3年前出席多場僑宴，這次卻只是商會幫忙舉辦，是否擔心其他團體政治色彩偏綠？柯文哲說，只是時間排不進去，每天都塞滿。傳出國民黨籍郭台銘、韓國瑜也有意願訪日，盼爭取東京台灣商工會，對此柯說，那也是應該的。

陳五福則表示，接到台北市政府邀請共同舉辦座談餐會，所以盡地主之誼接待，晚宴約有150人參加，以年輕人為主，他說。

陳五福強調，只要是中華民國的政要到日本，都會全力招待，沒有色彩之分；至於明年大選，將支持服務台灣人民、為台灣人民加油的候選人。

(中時 )