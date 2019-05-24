劇中，母子大吵一架。

柯淑勤（左）氣場強大，右為張庭瑚。

王傳一和王淨對戲。

張庭瑚與王淨在偶像劇《愛情白皮書》感情一波三折，在上集魏蔓過世後，從四角關係轉回跟王傳一間的三角關係，剪不斷理還亂。還在擔任好友的委任律師時，意外在審理過程中成為關係人。一任女友即將嫁作人婦、一任女友在他的懷中離世，現在又被捲入自己的身世之謎，接連的打擊令他難以承受。

在拍攝追查自己身世之謎的戲中，張庭瑚跟母親柯淑勤對戲，卻意外演變成歪樓版。原來他在追問柯淑勤時，兩人吵到最後竟然演變成沙發咚的姿勢，母子倆喊卡後都不好意思，還差點笑場。張庭瑚拍戲變瘦，皮帶繫不起來，讓柯淑勤乍看以為他褲子沒繫好，立刻害羞大喊「你、你褲子怎麼了」？嚇得張庭瑚趕緊澄清是因為變瘦關係，引起現場一陣大笑。

張庭瑚笑說，因為「意外」實在太多，搞得他們兩人都很不好意思，笑說，「只要跟異性對戲互動有點親密，我都還是會緊張。而且這還是我拍戲生涯中，第一次跟自己媽媽的角色靠得這麼近」。他說雖然他跟柯淑勤的對戲不多，且柯姊平常看起來氣場很強大、角色切換又超快，但認識她之後就會知道她私下很溫柔，跟戲裡的媽媽的內外反差一樣。

跟王傳一論及婚嫁的王淨，兩人跟劇中女兒一場拍全家福的戲也是意外不斷。王淨要抱著假嬰兒拍照，但嬰兒的頭卻意外掉下來，讓場面變得詭異。王淨笑說，「因為假嬰兒只有頭掉下來，加上那場戲的燈光場景都特別昏暗，超像在拍麗嬰宅之類的鬼片，而且一哥還一直做一堆怪表情，不然就是一臉正經的搞笑，害我忍住不能笑場，忍得超辛苦」。

(中時 )