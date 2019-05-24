林威助上前詢問是否故意觸身球，桃猿影片中也大方承認。（漁夫大玩攝影提供）

24日中職二軍的比賽中，中信兄弟在大分差領先的情況下執行盜壘戰術，接著Lamigo桃猿投出一顆故意觸身球因此造成衝突，甚至連中信兄弟二軍總教練林威助都衝進場內詢問：「是故意的嗎？」沒想到桃猿教練竟也大方承認：「故意的啊！」雙方一度板凳清空，所幸沒有擴大傷害，不過賽後林威助認為桃猿隊下達故意觸身的指令非常不恰當。

在嘉義縣進行的中職二軍比賽，6局下半中信兄弟以9比1大幅領先，壘上跑者蘇緯達執行盜壘戰術成功，接著桃猿投手賴達官對打者曾陶鎔投出觸身球，林威助立刻上前詢問對手：「是故意的嗎？」沒想到桃猿教練竟也大方承認：「故意的啊！」

曾陶鎔遭故意觸身球擊中背部。（漁夫大玩攝影提供）

接著雙方板凳清空在場中央對峙，桃猿隊還反問：「去問紐維拉球怎麼打！」林威助則反擊：「這裡是台灣！」而桃猿再度回覆：「台灣？台灣也一樣啦！」桃猿對於大比分領先的情況下，中信兄弟還下達盜壘的指令感到不滿，所幸在裁判的制止下沒有擴大混亂。

賽後總教練林威助表示：「台灣棒球不像美國、日本投手穩定，在台灣一局要得個6-7分是經常有的事情，更何況二軍農場是需要磨鍊的地方，積極進攻、練習戰術都是基本的事。」

並表示：「今天的比賽五跟六局差八分他(桃猿)放棄守壘包，七局差六分他又要守，八局差五分他也要守，看不太懂這是什麼意思。對方竟然還說出故意指示投手投觸身球。」最後中信兄弟二軍以10比5獲勝。

中信兄弟二軍總教練林威助。（漁夫大玩攝影提供）

(中時電子報)