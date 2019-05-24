立法院日前三讀通過同婚專法草案，5月24日第一天起開放同志結婚登記，交往17年的阿比與蘇摩，帶著彩虹旗來開心揮舞，並展示結婚證書及親吻放閃，表示終於可以在法律上與對方有合法的關係，兩人也決定在6月9號舉行婚禮。

39歲的阿比指出她與蘇摩（36歲）是中正大學中文系學姊妹關係，當時就開始交往，至今17年，期間風風雨雨，雙方家人都不諒解，蘇摩表示，我們就是喜歡彼此，進而交往相戀，跟一般人沒什麼兩樣。

阿比說，直到今天要來登記結婚，社會上還是有異樣眼光，分裂的言詞，包含我們的父母，目前也都還不知道我們要結婚，因為我們也不希望在家裡造成跟社會上一樣對立的氣氛，雖然這是一次在性別平權上很好的結果，但我想這條路一定還有很多事情要克服。

阿比表示，自己身體不好，曾經有憂鬱傾向，都是伴侶一路陪她走過，有次工作場合昏倒，送到醫院去救治，那時醫院通知的家屬，卻不是蘇摩，因為那時的她不是我的法定伴侶，從今以後，我們終於成為彼此生命當中，有法律關係的那一半。未來會繼續關注性別平等教育，希望我們的幸福能夠持續下去，希望我們的下一代一樣能夠享受跟我們一樣的婚姻，或是其他的自由權利。

(中時 )