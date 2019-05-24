章翔華與杜芳妮相識相戀幾天後即求婚成功。（章翔華提供）

嘉義市有3對女女同婚登記，嘉義縣有2對女女及1對男男登記同婚，這6對同婚的年紀都是7、8年級生，其中，章姓女子與杜姓女友相識戀不到1個月即「閃婚」，24日完成結婚登記，章女既開心又緊張，她說「配偶欄上登記女生，很扯，但想到這個女孩要成為我太太，人生從此有老婆了，又很感動。」

章翔華在台北從事美容業，杜芳妮是鄒族原住民，在嘉義教舞蹈，2人相差11歲，在同志社團的論壇因聊天投機，進而結識交往、相戀，分隔南北談遠距離愛情，假日他搭高鐵來嘉陪女友上課教舞，25日才戀愛滿月，但24日已在家人默許下到嘉義市東區戶政事務所登記結婚。

章女說，他國二就出櫃了，雖然有男性友人追求過他，但他無法進一步交往，老婆也曾交往男朋友，卻僅止於牽手，也無法有親密互動，但2人交往有親密舉止都很自然，且聊得投機，交往3天後他就求婚成功。

章女說，母親節與女友的母親和家人吃飯，提及同婚法已通過，暗示他們可能去登記結婚，杜母淡定說「你們決定就好，但不能退貨」，他們也商量將於10月宴客，用鄒族婚俗進行，結婚以後考慮到嘉義工作，在嘉義成家安定下來。

(中時 )