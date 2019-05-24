哥倫比亞國際學院前為私立哥倫比亞語文短期補習班，聲稱在國內讀書即可取得國外學歷，還有有機會進入世界排名前19名的哥倫比亞大學就讀，桃園市議員萬美玲指出，在教育三法通過後，中華未來領袖育成協會向市府申請以哥倫比亞中學台灣分校作為非學實驗教育頻頻出包，教育局長高安邦表示，此機構違規限期未改善已撤照。

「全部外籍老師英語教學，畢業後可以出國念書」，萬美玲播放招生廣告指出，其中在校人數與學籍人數不符和學生在其他校區上課，違反「私校法」及「高等中等學校學生學籍管理辦法」，而哥倫比亞中學台灣分校場址非國教署所核定立案高級中等學校，同時收費與招生簡章不符，外籍人士無工作許可遭勞動局裁罰。

高安邦說，5月7日召開審議委員會，因為限期改善沒有處理好，已經決議將哥倫比亞教育實驗機構撤照。

但萬美玲表示，現今約有120名學生，在撤銷立案後，既無法有出國升學機會，回歸一般教育制度又面臨無校可念的窘境下，要求教育局妥善給予安置及轉介。

(中時 )