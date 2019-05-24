調查局發生偵查違反銀行法案時洩密，法務部長蔡清祥也甚表重視，要求加強內部控管，局長呂文忠向調查官宣示，紀律是調查局的靈魂、工作的命脈，嚴守工作紀律才能維護榮譽，並要求單位主管及駐區督察，平時應多關心同仁，了解同仁生活及家庭狀況，適時協助，防微杜漸。

調查局表示，法務部蔡部長對近期調查局發生多起違紀事件，引起社會重視，嚴重斲傷調查局形象，要求調查局加強內部控管。

調查局長呂文忠為免調查局同仁努力的成果，被少數同仁的風紀案件抹殺，特提示以下幾點請全局同仁共同遵守：

調查局為執法單位，紀律是調查局的靈魂，沒有紀律就沒有工作，同仁應潔身自愛，共同愛惜羽毛，以維護機關榮譽。

請各單位主管加強宣導，嚴禁接受不當飲宴及涉入不當場所，若再發生，將依規定嚴懲。

強化保密認知，不管是案件或業務上知悉之事，均應保密，不可對外透露，避免引起後遺甚至觸法。

針對立法院新通過加重酒駕罰則條款，調查局內部新增「同車未勸阻、主管未善盡防範酒駕及拒絕酒測」等處罰規定，各級主管應積極宣導，達成單位零違規目標。

同時，各單位主管及駐區督察，平時應多關心同仁，了解同仁生活及家庭狀況，適時協助，防微杜漸，並加強風險管理，採取有效預防措施，以免同仁再度致生違紀事件，影響機關形象。

(中時 )