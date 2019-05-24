104、1111人力銀行2017年起，陸續接獲求職者反應，雖將履歷設定封鎖保險業者瀏覽，依舊收到面試通知，懷疑個資遭洩露，檢調展開偵辦，查出台灣宅經濟公司負責人許哲毓違反規定，將取得的求職者姓名、電話等身份資料，洩漏給富邦人壽花巖通訊處經理陳鐿夫，新北地院今依個資法，將陳男判刑6月、許男判刑4月。

判決指出，由於人力銀行可設定求職者的履歷，禁止保險業者瀏覽，2013年10月起，陳男為了擴大徵才業務，向許男的莊姓合夥人提議，只要出借人力銀行的帳號及密碼，願意代為支付人力銀行廣告刊登費用，莊男為了減少費用支出，雖然違約仍同意出借。

陳男取得求職者姓名、出生年月日、教育、職業、國民身分證統一編號及聯絡方式後，透過簡訊邀約面試，果真吸引不少求職者上門。

隔年莊男與許男拆夥，離開台灣宅經濟公司，陳男轉向許男借用帳號並獲同意，許男還一併將擔任亞太企管公司的楊姓妻子，持有另2家人力銀行帳號及密碼出借。

直到2017年11月間，一名黃姓求職者向1111人力銀行投訴，他已將履歷封鎖給保險業觀看，仍舊接到富邦人壽面試通知簡訊，察覺有異，向台北市調處告發，檢調展開搜索，全案才曝光。

審理時，兩人否認有違反個資法，陳男辯稱，直到檢調上門才得知犯法，且2009年間就曾以同樣手法，以他人公司帳號登入104人力銀行瀏覽，但當時104 人力銀行並未提出刑事告訴，而是以違約金賠償來解決，才會以為可以賠錢了事，不知道觸法，也無意要陷害或誘騙求職者之意。

許男則辯稱，陳男起初向莊男借用帳號，直到莊男離開後，他基於友誼、信任才繼續出借帳號，根本不清楚陳男目的為何，也沒有獲得報酬，新北地院今依違反個資法，將陳男判刑6月、許男判刑4月。

(中時 )