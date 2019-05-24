愛情長跑15年的黃浚閎與汪孝忠24日在多年摯友見證下登記完婚，黃男回憶父親從書信中得知他是同志的那時，還一度遭轟出家門，現在父親已能接受，告訴他「少一個兒子，不如多一個兒子」。

台南市24日同婚登記開跑有34對女同志登記，僅11對男同志參加，社會的眼光仍造成男同志的不小壓力，但仍有男同志不畏歧視，在第一天就來登記完婚，並大方公開喜訊。

36歲的黃浚閎國小6年級時發現自己的性向，20歲時被家人發現他與男生來往的情書，父親一怒之下將他趕出家門，他離家兩年後，父親心情逐漸平復，逐漸接受他是同志的事實。

35歲的汪孝忠從小父母離異，母親離家後就未見過，父親兩年前過世，他高中發現自己的性向，卻一直不敢告訴父親自己是同志的事實，直到父親在病床上彌留之際，才小聲的告訴父親。

黃、汪兩人15年前在網路上認識，認識兩天後交往，6天後同居，後來一起到台南一家團體服飾店工作，兩人在24日登記結婚時，找來參與他們人生每個重要階段的朋友，一起當證婚人，分享這項喜訊。

黃浚閎回憶，有次自己視網膜剝離住進醫院，醫院叮囑要請親人簽字才能開刀，他看著汪孝忠明明就在身邊照顧自己，卻無法簽字，直到住在台北的家人南下簽字同意，手術才能進行，讓他覺得同婚合法化的重要性。

兩男24日在6個親友簽字當證婚人之下，在府北戶政事務所開心登記結婚，朋友都為他們感到開心。

(中時 )