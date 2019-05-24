穆德（金髮者）與陳釩（紅衣削肩者）帶著四個小孩到東區戶政事務所登記結婚。（台南市民政局提供）

完成同婚登記，張喬婷開心親吻楊家敏。（程炳璋攝）

台南市同婚登記伴侶中，東區出現兩對女性伴侶以自己滴精受孕方式，生下孩子，兩對夫妻24日都帶著孩子參加登記，見證爸爸媽媽幸福的一刻。

府東戶政事務所24日上午來了一對女同志穆德與陳釩，兩人2007年就在台北舉行過婚禮，陳釩10年前還以自體滴精法，讓自體懷孕生下大女兒，穆德再到泰國找精子銀行，以同樣方式懷孕陸續生下二女兒與1對龍鳳胎，她們24日帶著4個孩子登記結婚，現場其他民眾也替她們感到開心。

陳釩過去是幼教老師，現在辭去工作，專心在家照顧4個小孩，當廚師的穆德則自己開了一家餐廳，專心賺錢養妻小，兩女自組幸福家庭，過著滿足的小生活。

東區下午另一對帶著2歲與4歲兒子來登記結婚的女同志楊家敏與張喬婷，38歲楊家敏是高雄榮總台南分院泌尿科醫師，38歲張喬婷則是環保律師，兩人7年前透過網路認識，隔年就同居，彼此都感覺遇上很契合的人，決定在一起。

張喬婷20幾歲時都跟男生交往，28歲以後才跟女生交往，雙性戀的她覺得相處談的來與生活契合比較重要。楊家敏國小3年級發現同性性向，她不停到教會找牧師開導，想藉此贖罪卻無法釋懷，直到大4那年開始與女生談戀愛，突然放下一切，覺得神應該會祝福她的幸福。

張、楊兩女找同一個熟識的男性友人提供精子，以自體滴精法先後讓自己受孕，張產下老大，楊產下老二，1個4歲，1個2歲，都是可愛的小男孩，張喬婷父母24日帶著兩兒出席，完成登記。兩人開心的說「等這一天等了真久」。

(中時 )