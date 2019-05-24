宜蘭縣築親庭福利服務中心網站。（圖／取自宜蘭縣政府網站）

民主進步黨籍宜蘭縣議員林麗今（24）日質詢宜蘭縣長林姿妙是否聽過宜蘭科學園區「蘭青庭」青創基地，外界一度以為林姿妙回答聽過「竹蜻蜓」，但林姿妙之後補充她是說「築親庭」。

今年1月17日宜蘭科學園區成立「蘭青庭」青創基地，當時揭幕時還曾邀林姿妙參加。

根據中央社報導，林麗上午在宜蘭縣議會質詢林姿妙是否知道「蘭青庭」，林姿妙先是一愣後說，「蘭青庭？」接著回答「我有聽過竹蜻蜓」。

林麗笑說，「我真的很佩服妳」；林姿妙還表示：「真的有啊，本來就有竹蜻蜓。」答詢內容一度讓眾人傻眼。林麗要求林姿妙多讀書，才不會議員問什麼都答不出。

林姿妙下午受訪時表示，「我沒有回答錯誤啊」，她是說「築親庭家庭服務中心」，有「蘭青庭」，也有「築親庭」。

林姿妙說，她是蘭陽技術學院二技畢業，曾任議員、羅東鎮長，社會歷練豐富，大家才認同讓她當選縣長，「經營之神王永慶只有國小畢業，但事業也做很大啊」。

根據宜蘭縣政府網站，宜蘭縣「築親庭」福利服務中心宜蘭站，已於去（97）年5月9日開幕，因應外籍配偶及單親家庭日益增加，為提昇其生活知能、解決生活上的種種困擾並融入社區，特成立志願服務隊，以服務外籍配偶及單親家庭為主要對象。顯見宜蘭縣長林姿妙所說「築親庭」並沒有錯！

(中時電子報)