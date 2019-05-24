民進黨台中市議員24日反擊環保局執行不利，籲新市府不要「逢龍必反」，好好繼續推動綠色經濟。（盧金足攝）

全國最大生質能源廠外埔綠能生態園區預計7月正式營運，市府發送總經費一億元的生廚餘專用桶「綠圓寶」至97萬家戶，藍綠24日質詢都以「綠圓寶」為箭靶，國民黨議員拿出種花，當米桶的綠圓寶，抨擊不符合廚餘回收利用標準，民進黨議員反擊環保局執行不利，遭外界嚴重抹黑，新市府團隊不要「逢龍必反」，重視行政延續，好好繼續推動，造福市民。

市議員朱暖英、李天生、江肇國、曾朝榮、張家銨、周永鴻及蔡耀頡、張廖乃綸等人在警消環衛質詢時指出，前市府花費約一億元，採購97萬2000個廚餘桶，但沒有濾網設計，建議新市府提出完善回收生廚餘的方法。

張廖乃綸拿出從五金行購買的塑膠桶和市府採購生廚餘回收桶做比較，大小差不多，市售塑膠桶只要59元，生廚餘回收桶卻高達103元，簡直是史上最貴的生廚餘回收桶。

江肇國批評，外埔園區尚未展開試營運，七月的營運恐跳票，要求環保局勿因外埔園區是前朝政策就輕忽隨便，完工遙遙無期。

李天生指出，「外埔綠能生態園區」，前身為外埔堆肥廠，閒置近10年，形成環境髒亂及治安死角，前市長林佳龍改造，引進新的「廚餘厭氧」及「稻稈氣化」發電技術，全力推動綠能發電，外埔綠能生態園區可有效處理廚餘及稻稈，減輕焚化廠負荷，維護空氣品質，確保不再發生空氣惡臭等汙染事件，產生的電售給台電後，還有一定比例回饋地方，將可共創環保、農民、經濟發展多贏局面。

環保局表示，台中市將首度施行生廚餘回收政策，去年編列預算採購生廚餘桶「綠圓寶」，發送家戶進行生廚餘回收，7月外埔綠能生態園區正式營運收費後，將於全市垃圾車附掛生廚餘桶，提供民眾傾倒回收，另外也將開放60戶以上社區申請設置集中桶。

對議員質疑「綠圓寶」品質，環保局長吳志超說明，桶蓋設有卡榫貼心設計，可將桶蓋側掛桶身較不易遺失，也因此蓋上時須與桶身合對，方可蓋緊，民眾如收到確實無法改上的綠圓寶，環保局無條件接收換桶；此外，綠圓寶設計為收集生廚餘，家戶生廚餘水份含量低於熟廚餘，故無濾網設計。

(中時 )