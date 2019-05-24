不愛父母可以嗎？臉書粉絲團「厭世動物園」近年以厭世圖文竄紅，打中年輕人在社會生存的心聲。不過頂著台大光環的作者「厭世姬」，乍看是勝利組，背後卻有一段被媒體標為「母憂鬱、父自殺」的人生故事。在父母過世後十年，她決定以書寫整理過往，在新書《厭世女兒》中提出疑問，「沒有辦法對父母說『我愛你』的人其實很多，寫了這本書，我想讓讀者們也知道，他們不是孤單的。」

厭世姬表示，近年每逢父親節和母親節，她都會在臉書上發文表示自己沒有在過節，引起很多粉絲迴響，「前陣子我在臉書專頁上發問卷，問了粉絲『你有辦法對媽媽說我愛你嗎？』等問題，很驚訝的，說沒有辦法的人有三到四成，說一言難盡的也有一兩成。」

厭世姬表示，有些人像她一樣，面對父母親憂鬱症或躁鬱症，因此壓力很大，甚至自己也受到影響，有些人則是遇到家暴、性侵等問題。「無法對媽媽說愛」有時也讓人恐懼，「每到母親節，廣告總是打著母愛偉大之類的話，對困擾於家庭關係的人來說是很大的壓力。」

厭世姬的母親因為憂鬱症，經常以言語傷害、貶低女兒，讓她因此長期處於自我厭惡的情緒中。母親罹癌過世後，父親又在半年後自殺，自殺前甚至還幫感冒的女兒煮了一鍋雞湯。厭世姬從大學下課回家，發現父親自殺離世後，忍不住想問：為什麼爸爸不能為我活著？

厭世姬回憶，母親罹癌後數度向她表達歉意，她始終沒有正面回應。直到臨終前，母親陷入昏迷，「我覺得她好像在等我的回答，也擔心她放不下，想讓她心無罣礙的離去，所以我告訴她，我原諒她了。但實際上我並沒有真的原諒她。」

直到這次寫書的過程中，厭世姬的感覺起了變化，寫下「就算依舊會憤怒，就算不能原諒，但可以接受。我接受媽媽不是那麼完美的媽媽，也接受自己不是那麼完美的女兒。如此一來，我就不用回答那個愛或不愛的問題了。」

厭世姬表示，「在寫的過程中我突然理解，說『原諒』的時候是有對錯的，就是你做錯了，所以我原諒你，但『接受』不是這樣。『接受』沒有對錯，不管是誰對或誰錯，它就是已經發生了，所以我選擇接受，接受事實的原貌就是這樣。」

雖然透過寫作梳理自身經驗，厭世姬的身體卻用感冒、尋麻疹和胃痛與之抗衡，「我胃痛到無法睡覺，中間幾度想放棄寫書，但又覺得藉由這個機會整理思緒感受很重要。完成這本書，就像是度過了一個階段。每年到父母忌日的時候，我都會寫下『我過得很好』。今天同婚合法，我跟伴侶結婚，我覺得自己的確過的很好。」

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