同婚專法正式上路第一天，圖文作家厭世姬和伴侶簡莉欣、作家陳雪和伴侶早餐人等多對同志伴侶一大早八點半就到台北市信義區公所登記結婚。平時總是以半臉面具示人的厭世姬，還特地為了結婚換上白色蕾絲面具，陳雪則以一席素雅的白色婚紗出席。辦完登記手續、換完身分證後，陳雪感慨的表示，「登記只要三分鐘，同志團體走了好幾十年。」

陳雪表示，她和早餐人在2009年已經辦過小型的婚禮，「從那次沒有法律依據的婚禮到今天，我們走過了十年。」她表示，希望透過同志婚姻的合法，讓同志更加融入台灣社會，同志就是一般人，希望大家更重視性別平等教育，不用讓下一代人再上街，為自己爭取權益。

陳雪曾在2012年出版的散文集《人妻日記》中公開與早餐人在2009年在海邊的民宿結婚的經過，「民宿老闆問我們晚上去哪了，我是多麼希望可以對他們說『我們剛剛結婚了』，然而我沒有。」她寫下，「那時我暗自決定，有一天，我一定要自然地、坦然地，對人們說著我們的婚禮。」

陳雪也坦言，對於真正的結婚，當時其實只敢幻想，而這十年間，她也遇上生病開刀等醫療問題，面臨同志伴侶身份在制度上的各種困難。如今同婚合法，「接下來我們就是要好好的、過著平淡的家庭生活。」陳雪也在新書《同婚十年》中寫下心路歷程：「我想世間難免有反對者，然而，時間也給了我們最好的安慰，漫長時間過去，總是有人會懂得，有人會理解，有人是善意的。」

(中時 )