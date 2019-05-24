劇中對抗體制。

張書偉飾演病患父親，向飾演器捐協調師的劉倩妏痛訴體制不公平。

前偶像男團Energy團長張書偉轉戰劇圈成績亮眼，也獲金鐘入圍肯定。他在明（5／25）晚9點播出的公視器捐協調師職人劇《生死接線員》，詮釋心臟病患者的父親，卻因孩子是重度智能障礙者，無法獲得器官捐贈，導致他變得憤世。張書偉刻意留捲髮、蓄鬍，在拍攝現場也不與人互動，「我要更貼近李格非這角色」，也表示希望演出能讓大家思考體制是否不夠人性、還需要調整。

幾場與飾演協調師的劉倩妏的對戲，張書偉展現出憂心父親的義憤填膺，他在戲中提到「我們可以成為捐贈者、卻不能成為受贈者，你覺得這樣公平嗎？一起對抗這該死的體制，你願意跟我一起作戰嗎」？片中為了孩子在加護病房與飾演妻子的胡廣雯及醫療人員發生衝突，更找飾議員的趙正平陳情，開記者會痛陳體制不公，演來令人動容。

張書偉對劇中父親深有共感，他形容「一開始，他就跟全天下愛小孩的父親一樣，但因為長年為兒子爭取器官捐贈不成，變得執著偏激、憤世嫉俗；所以對人不信任，情緒容易激動」。提到這個角色，「我盡量做到不跟現場的人互動，處在一種角色狀態，讓自己更貼近這個孤寂的父親，很有挑戰性。

張書偉也覺得社會充斥各種不公平，他道出接演的初衷說：「希望藉由表演，讓大家重視器官捐贈體制上是否有需要調整的地方？哪裡還不夠人性？怎樣做體制才會更健全。」張書偉坦言過去沒機會了解器捐，但《生死接線員》播出後每集收看，開始認真思考器捐，「找個適當時機點吧！聽聽家人怎麼說，如果家人認可，我會認真思考簽器捐卡」。

面對生死，張書偉認為這是大自然法則，無法改變，「現階段比較不去想老死這個問題，而是去珍惜生與死中間活著的過程，珍惜身邊的人事物，讓這段過程能過的精彩」。《生死接線員》公視每週六晚間9時首播2集。

(中時 )