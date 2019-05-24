立法院24日三讀通過「刑事訴訟法（限制出境、出海）部分條文修正案」，法務部晚間發出新聞稿表示，為防止涉嫌犯罪被告逃匿，司法實務上法官與檢察官常諭知限制出境、出海，但是因限制出境、出海對於人民入出國境的權利影響甚大，刑事訴訟法卻未有明確的法律規範，僅賴司法實務透過判決及司法解釋的方式，說明限制出境、出海為執行限制住居方法的一種，長久以來受到各界的質疑。這次修法三讀通過，有了明確規定，是為我國刑事訴訟法制寫下新篇章。

法務部表示，為落實建立防逃機制，並平衡兼顧人民權益保障及偵審實務需求，與符合法律保留原則與法律明確性原則，經法務部與司法院多次會商研議，另承蒙立法委員周春米、許智傑協助整合司法院及法務部意見後，共同研擬「刑事訴訟法部分條文修正草案」，增訂「限制出境、出海」專章。

這次修法增訂刑事訴訟法第八章之一，明訂限制出境、出海為獨立型態的強制處分，並賦予檢察官、法官在具有必要性且符合法定要件的情況下，得逕行對被告限制出境、出海，以保全被告到案，以防免被告逃匿國外，妨礙國家刑罰權行使。但是，因限制出境、出海是干預人民入出國境的權利，為保障被告救濟的權利，並兼顧檢察官偵查犯罪對於密行偵查需求，爰規定應於限制出境、出海後6個月內以書面通知被告。

為避免人民遭長時間限制出境、出海，這次修法也分別明定偵查中及審判中限制出境、出海的期限，偵查中檢察官逕行對被告限制出境、出海，不得逾8月，若認有繼續限制必要者，應於限制期間屆滿前附具理由向法院聲請延長，第一次延長不得逾4月、第二次延長不得逾2月，以延長二次為限，所以偵查中得限制出境、出海的期限最長為14個月；審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾五年；其餘之罪，累計不得逾10年。

另為妥適因應增訂限制出境、出海新制後所造成的影響，這次修法也配合增訂刑事訴訟法施行法第七條之十一，規定限制出境、出海新制於修正公布後6個月施行；另配合修正刑事妥速審判法第五條及第十四條，刪除該法關於限制出境、出海的規定，並調整審判中的羈押期間，累計不得逾五年，以與限制出境、出海新制意旨相符。

法務部指出，限制出境、出海新制於偵查中賦予檢察官得逕行對被告限制出境、出海的權限，並就偵查中延長限制期限時，兼採相對法官保留原則，彰顯台灣刑事訴訟法對於真實發現與被告權益保障平等重視的理念，法務部深感認同，並將持續督促檢察官審慎運用刑事訴訟法所賦予的權限，完善建立防逃機制，並落實對於人民權益的保障，以維法治。

(中時 )