蘇花公路170公里落石砸車 恢復單線雙向通行 19:582019/05/24 中時 張祈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇花公路170公里仁清隧道處今傍晚發生落石砸車意外，落石砸中一輛北上車道白色休旅車，造成雙向交通阻斷。（新城警分局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇花公路170公里仁清隧道處今傍晚發生落石砸車意外，落石砸中一輛北上車道白色休旅車，造成雙向交通阻斷。（新城警分局提供） 蘇花公路170公里仁清隧道處今傍晚發生落石砸車意外，落石砸中一輛北上車道白色休旅車，造成雙向交通阻斷。（新城警分局提供） 近日間歇性大雨不斷，蘇花公路170公里大清水路段今晚7時許發生落石砸車意外，落石砸中一輛北上車道白色休旅車，車內6旬夫妻輕傷，自行脫困車內，一度造成雙向交通阻斷，經公路總局搶通，已於8時34分單線雙向通行。 蘇花公路170公里落石砸車 恢復單線雙向通行 今傍晚和清隧道口大小落石不斷，晚間7時許掉下大石，正好砸中一輛北上休旅車，新城警分局交通組長黃榕佡指出，63歲劉姓駕駛與太太僅有手腳擦傷，由員警帶往和平所清理傷口，目前現場仍由和平所員警實施南北雙向管制。 (中時 ) #落石 #公路 #交通 #花蓮 #公里 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪雨狂炸新北 公路總局派員駐點巡查 16:042019/05/20 生活 豪雨狂炸新北 公路總局派員駐點巡查 15:462019/05/20 生活 陸籍船員海上急性盲腸炎 海巡惡浪神救援 17:192019/05/20 社會 落石長達70公尺 中橫便道冒雨搶修中 17:262019/05/20 生活 三井到台中港交通混亂 市議員為民請命 10:582019/05/21 生活 免費公車議員批CP值低 市府：加推「雙十公車」規畫複合式運輸 15:022019/05/21 生活 男走回店門口 遭大樓落石砸爆頭亡 15:372019/05/21 社會 公車雙十吃到飽？中市交通局長：明年一定會做 11:032019/05/22 生活 花蓮國際星級飯店結合遊艇業者 推「花蓮遊艇行」專案 20:472019/05/22 財經 桃市交通局會勘放鳥 挨轟敷衍局 04:102019/05/23 地方新聞 社會熱門新聞 女女遠距戀愛29天閃婚 登記結婚說「很扯！因為…」 - 社會 - 中時 台南國一女校園墜樓身亡 警調查原因 - 社會 - 中時 恐怖喔！老翁落水死亡送進殯儀館卻... - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 社會 情侶火車上玩摳摳 男手一伸...濕的 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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