蘇花公路170公里仁清隧道處今傍晚發生落石砸車意外，落石砸中一輛北上車道白色休旅車，造成雙向交通阻斷。（新城警分局提供）

蘇花公路170公里仁清隧道處今傍晚發生落石砸車意外，落石砸中一輛北上車道白色休旅車，造成雙向交通阻斷。（新城警分局提供）

近日間歇性大雨不斷，蘇花公路170公里大清水路段今晚7時許發生落石砸車意外，落石砸中一輛北上車道白色休旅車，車內6旬夫妻輕傷，自行脫困車內，一度造成雙向交通阻斷，經公路總局搶通，已於8時34分單線雙向通行。

蘇花公路170公里落石砸車 恢復單線雙向通行

今傍晚和清隧道口大小落石不斷，晚間7時許掉下大石，正好砸中一輛北上休旅車，新城警分局交通組長黃榕佡指出，63歲劉姓駕駛與太太僅有手腳擦傷，由員警帶往和平所清理傷口，目前現場仍由和平所員警實施南北雙向管制。

(中時 )