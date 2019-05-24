黃心娣拍懸疑電影《82號古宅》。周子娛樂提供

黃心娣因在古裝劇《小女花不棄》飾演反派雙胞胎表現亮眼，主演的懸疑推理電影《82號古宅》已於日前殺青，這次新戲她獻出許多第一次，時隔1年再到橫店拍戲，「對橫店真的是再熟悉不過了」。

黃心娣覺得一切還是很熟悉，完全沒有去外地拍戲的緊張和不安感，還可以熟門熟路地帶著工作人員一起吃美食、身體保養，甚至有店家認出她「妳又來拍戲啊？」接著就請她和工作人員喝飲料，讓黃心娣覺得好溫暖。

黃心娣此次拍攝新片《82號古宅》是出道以來第一部電影作品，也是第一次當上女主角，首次拍攝民國時期的年代戲，對於第一次穿旗袍的造型，自己很滿意，她很感謝劇組費心，特別為她量身訂製多套旗袍，讓她能夠更快進入角色。

黃心娣透露，第一次跟導演見面時，導演說她就是心目中這個女主角的原型，當下立刻決定合作，讓她又驚又喜。黃心娣飾演的角色是留日的醫生，導演覺得她的談吐不制式化、有自己的想法，外型也很亮麗，根本就是電影裡女主角的人設。

懸疑驚悚和推理片是黃心娣從小最愛看的電影類型，最喜歡的是《福爾摩斯》系列，不管是電影或影集她都愛，包含閱讀也大多挑選推理相關的書籍。黃心娣偷偷透露，自己看驚悚片時都會號召親朋好友一起陪她，「我都會拉著比我更害怕的人一起看，這樣感覺自己沒這麼遜」。

(中時 )