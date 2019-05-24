立法院於24日三讀通過「民法部分條文修正草案」（意定監護），法務部晚間發出新聞稿表示，新法上路使台灣社會成年監護制度除了原有的「法定監護制度」外更加完善，正當台灣高齡社會之際，有助於正面維繫家庭關係及補充法定成年監護不足的問題。

法務部指出，鑑於台灣於2018年已進入高齡社會，隨著高齡人口的增加，須有更完善的成年監護制度，現行成年人監護制度是在本人喪失意思能力始啟動之機制，無法充分符合受監護人意願；而意定監護制度，是在本人的意思能力尚健全時，本人與受任人約定，於本人受監護宣告時，受任人允為擔任監護人，以替代法院依職權選定監護人，使本人於意思能力喪失後，可依其先前之意思自行決定未來的監護人，較符合人性尊嚴及本人利益，並完善民法監護制度。

法務部說，這次新增「意定監護制度」是本於「尊重本人之意思自主」的原則，所以法院為監護宣告時，於本人訂有意定監護契約者，以意定監護優先為原則；另為保障受監護宣告者之權益，草案也設有監護人如有顯不適任或不符受監護人最佳利益之情形，得聲請法院改定監護人時規定。

法務部強調，台灣對「法定之成年監護」制度已修正運作多年，值此高齡社會之際，增訂「意定監護制度」有其建立的價值與必要性，也能夠減少身心照護及財產管理爭議，有助於正面維繫家庭關係及補充法定成年監護不足的問題。

(中時 )