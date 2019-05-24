台中市水湳經貿園區中央公園公51西、南側通路將於25日開放通行，通路總長513公尺，規畫有自行車道、車道及人行道，為安全考量僅開放小客車通行，禁行大客車，開放後大河里、逢福里巷道將可與河南路及甘肅路串聯，進出無須繞道，將更加安全與便利。

建設局長陳大田表示，中央公園整體規畫之初，為配合水湳水資源中心興建位置，以及打造更優質公園整體景觀環境，依都市計畫及相關土地使用管制規定將原有福上巷路段取消，並在公園西、南側規畫供人車通行的通道。目前公園整體工程完工驗收中。

陳大田指出，在兼顧品質及安全的情況下，訂於25日開放通行，未來大河里及逢福里的居民可透過公園留設通路，快速通達河南路及甘肅路等主要道路。

陳大田感謝地方居民在工程施工期間的體諒與配合，並提醒民眾，因該通路位處公園內且緊鄰住宅區及狹小巷道，僅供小客車通行、禁行大客車，並限制速限為20公里，且該通路為禁制停車路段，請注意勿違規停車以免車輛被拖吊或受罰

。

(中時 )