資深媒體人楊憲宏今天證實，AIT人員向他關心民進黨初選；民進黨國際事務部主任、立委林靜儀今天也證實，不僅是AIT人員、國外駐台代表及包括美國等各國國會議員拜訪時，也會問她，「民進黨初選現在怎麼樣了？」

此外，林說，通常對方還會問，初選接下來的進展，還有怎麼決定候選人；此外，站在其他國家跟台灣合作的角度，對方會關心的另外一件事就是，「民進黨這兩位候選人，對於政策的立場有哪些不一樣？這牽涉到若未來有不同的人，那會不會延續現在的政策？」

民進黨中央雖然否認AIT有來關心、詢問民進黨總統初選，但民進黨國際事務部主任林靜儀確有接觸；民進黨立委林靜儀是在今年2月也接下民進黨中央國際事務部主任，對於AIT關心民進黨初選，向楊憲宏問起，林靜儀今天受訪表示，不只是AIT，還有其他國家國會議員，「他們當然會很關心民進黨的初選」。

媒體詢問，初選至今總統初選一直膠著狀況，是否很關心這部分？林說，不會，因為每個國家都有自己的初選制度，像美國各政黨的初選就很久。

她指出，週三美國民主黨國會訪團來訪，因為同婚法案剛過，對方最關心的當然是同婚議題，因為美國就是歐巴馬擔任總統時代，美國聯邦最高法院裁定全美的同性婚姻合法化的，所以會先了解一下台灣的同婚議題。

林靜儀表示，對方都在例行拜會上，關注民進黨現在黨內初選狀況如何？例如二月份時，就會像她關心黨內總統初選狀況，週三美國民主黨訪團來訪也問，「明年要選舉了，策略是什麼？」因為目前還卡著一個總統初選，所以對方問她，「現在民進黨初選怎麼樣了」，若不是因為現在還卡著一個初選，對方一定會直接問，「那你們明年選舉打算怎麼選？」

楊憲宏今受訪也表示，如果今天民進黨一切就根據三月初選的規則走，「我想美國人連問一聲都不會問這些」。

(中時 )