建設局長陳大田視察時表示，以爭取公共工程金質獎及金安獎雙金為目標。（盧金足攝）

台中市中科路銜接水湳經貿園區40M-11號道路工程，豎琴式斜張橋主塔24日吊裝完成。建設局長陳大田前往視察時表示，施工團隊將持續精進工程品質，重視作業安全，以爭取公共工程金質獎及金安獎雙金為目標。

陳大田指出，該工程採豎琴式景觀斜張橋設計，由中科路跨越台74快速道路進到水湳經貿園區，主塔垂直高度高達72公尺，採鋼結構規畫，總重達1900公噸，並分8節塊分段吊裝，是國內少見的橋梁工程。

鋼構主塔自今年1月起吊裝，今日完成最末節鋼構節塊閉合，後續將接續辦理橋梁橋面吊裝及吊索施工，預計7月底施作跨越台74快速道路段。因工程屬高風險作業場所，建設局將持續督促施工團隊持續重視作業安全。待完工後，將可分散中科及水湳兩側往來行經環中路車流，紓解中清大雅交流道鄰近交通壅塞現象。

建設局表示，中科路銜接水湳經貿園區道路工程，由中科路往東跨越80公尺寬環中路及台74中清地下道後，進入水湳經貿園區40M-11計畫道路，總長度552公尺，工程經費約9億362萬元。工程透過空中匝道立體交叉，將車輛分流，並採景觀斜張橋設計，構造如豎琴，可望成為台中新地標。

(中時 )