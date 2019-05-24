民進黨下週三再開中執會，討論總統初選選務日程事宜。這次特別邀請總統初選兩位候選人出席。如果蔡英文及賴清德皆能出席；賴清德陣營持開放態度，但蔡英文陣營則表示，總統國務優先，當天派代表列席。

對此，賴陣營發言人李退之表示，目前沒有接到開會通知，是否出席，賴清德持開放態度。

李退之強調，但賴清德還是希望日前中執會他提出的「4大原則下的3個如果」新方案，能在下周三中執會前，與5人小組及對方有完整討論的機會。

蔡英文辦公室發言人阮昭雄則說，總統國務優先，當天派代表列席。尊重主席的議事主持及中執委的討論，盼集體智慧能夠尋求公正合理的方案，總統也會尊重中執會經由民主機制所做成的決議。

民進黨主席卓榮泰今天以最速件方式發出開會通知，訂下周三（29日）再召開中執會，討論總統初選選務日程事宜。這次不僅邀請蔡英文及賴清德兩陣營的代表出席，也邀請兩位參選人與會。

(中時 )