南投市中興新村1家臭豆腐店，在4月間發生189位民眾食用後，發生上吐下瀉等症狀，其中8人檢體檢出沙門氏桿菌；南投縣衛生局24日邀集專家學者綜合研判，認定為食物中毒，依違反食品衛生法罪嫌，移送南地檢署偵辦。

今年4月27、28日，多位民眾食用中興新村臭豆腐攤販售的臭豆腐、豆花、紅茶等，發生上吐下瀉等腸胃道不適症狀；衛生局接獲衛生福利部南投醫院通報，隨即採集患者與廚工檢體、相關食品及環境檢體。後續因通報人數增加，顯然有群聚感染，除開放民眾電話通報，並請疾病管制署更進一步調查及抽樣檢測。

這起案有來自不同縣市189位消費者，分別於食用「臭豆腐、豆花、紅茶」等食品後，出現「腹瀉、發燒、腹痛、肌肉酸痛、畏寒、噁心、嘔吐」等臨床症狀，其中8人糞便檢出沙門氏桿菌；經流行病學調查，依患者潛伏期、發病症狀、發病患者流行病學曲線圖、醫師診斷、檢驗結果及共同曝露史，綜合研判此案為食品中毒事件，病因物質為沙門氏桿菌。

衛生局呼籲食品從業人員，應遵守食品衛生規範準則，手部應時常保持清潔，調理食品前、如廁後或手部汙染時，應洗手及消毒，加熱後食品應防止交叉汙染；生食、熟食器具、砧板、抹布應明確區分，使用後應清洗乾淨，勿混合使用，尤其務必向合格、商譽佳的供應商選購食材，落實食材驗收管理機制，如檢查食材的顏色、質地及臭味，包裝應清潔且無破損等。

(中時 )