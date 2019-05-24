ADDICTION癮透水凝防曬乳.癮透立體防曬乳。（ADDICTION提供）

ADDICTION 癮炫持久唇膏800元，色號 002。

為歡慶ADDICTION台灣二周年，專櫃推出滿額送唇膏正貨的活動，結合2019年度PANTONE代表色的活珊瑚橘色系主題，6月1日起起凡於櫃上消費滿3000元，需含指定商品，即贈癮炫持久唇膏002。

守護Face ＆ Body預防紫外線的傷害，同時賦予肌膚潤澤。輕抹！打造輕盈裸光肌，或是彷彿陽光親吻過的古銅小麥肌，2色ADDICTION專屬的防曬乳限量登場，上粧前或是外出時，於FACE ＆ BODY均勻塗抹，即能感受到彩妝師AYAKO講究的水潤觸感與柔滑質地 。

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