日系彩妝ADDICTION慶2週年 消費滿額加碼送脣彩 20:232019/05/24 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 ADDICTION癮透水凝防曬乳.癮透立體防曬乳。（ADDICTION提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 ADDICTION癮透水凝防曬乳.癮透立體防曬乳。（ADDICTION提供） ADDICTION 癮炫持久唇膏800元，色號 002。 為歡慶ADDICTION台灣二周年，專櫃推出滿額送唇膏正貨的活動，結合2019年度PANTONE代表色的活珊瑚橘色系主題，6月1日起起凡於櫃上消費滿3000元，需含指定商品，即贈癮炫持久唇膏002。 守護Face ＆ Body預防紫外線的傷害，同時賦予肌膚潤澤。輕抹！打造輕盈裸光肌，或是彷彿陽光親吻過的古銅小麥肌，2色ADDICTION專屬的防曬乳限量登場，上粧前或是外出時，於FACE ＆ BODY均勻塗抹，即能感受到彩妝師AYAKO講究的水潤觸感與柔滑質地 。 (中時 ) #唇膏 #消費 #陽光 #小麥肌 #打造 也許您會感興趣 推薦閱讀 LUXGEN S5 GT系列 車神試駕好驚豔 04:102019/05/20 財經焦點 宇宙人險出車禍！方Q「肇事原因」讓眾人笑翻 15:522019/05/20 娛樂 陸90後追求品質 激活新消費 04:102019/05/21 焦點新聞 阿嬤的雜貨店貝殼銷費APP 享折扣、返利 04:102019/05/21 產業特刊 林莉婚紗以珠寶盒為靈感 前胸、腋下、美背全都露 23:132019/05/21 生活 霧面唇OUT！水蜜光唇膏斷貨色#232漫遊蜜粉桃、#168胡蘿蔔色預備備開搶 23:372019/05/21 美妝 60色全新大勢登場！超神測試準確預測你的「命定唇色」 19:392019/05/22 美妝 女友絕對會喜歡的帝寶級豪華唇膏，金色華麗外殼搭上「水鑽開扣」，帶出去超有風 00:062019/05/24 美妝 跟著舞動美型一夏！運動後就要補充「這瓶」! 08:002019/05/24 生活 非現金支付政策恐跳票 顧立雄坦言有瓶頸 19:352019/05/24 財經 生活熱門新聞 她笑臉同框！宅神：郭董競選最大危機出現 - 生活 千萬別赤手拍打！浴廁小飛蟲超噁 靠一包粉消滅 - 生活 警訊！中市男生15歲、女生17歲得愛滋 - 生活 - 中時 自體滴精受孕 台南2對女伴侶帶小孩登記結婚 - 生活 - 中時 韓國瑜助拚觀光是真的！第1季來台陸客大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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