韓助拚觀光！1-3月來台陸客近80萬人次。(中天新聞提供)

政府拚觀光真的有成效嗎？蔡政府執政3年，來台陸客大減將近150萬人，但反觀韓國瑜上任5個月，韓流魅力讓陸客指定要到高雄玩，光是今年1到3月，來台陸客就有近80萬人次，比起去年同期多了16%，創下3年來最高的成長幅度，旅遊業者同聲表示，韓國瑜上任後，真的把觀光拚起來了。

中天新聞報導，陸客來台指名要到高雄玩，高雄駁二、愛河擠滿人，光是今年1到3月，陸客來台逼近80萬人次，韓流發威，中南部縣市跟著受惠。

中華觀光精品產業協會秘書長張國榮說，現在南部的觀光似比北部更熱一點，他分析，是因為韓國瑜當選高雄市長之後，帶動了整個南部的觀光。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶也說，韓國瑜就任市長後真的帶動高雄觀光，許多團體都指名要來高雄。

根據台灣競爭力論壇調查，近7成民眾覺得蔡政府觀光做得很差，觀光局數字顯示，蔡政府上台後每年來台陸客驟減，從2015年418萬人次，到2018年只剩270萬人次，3年間少了近150萬人次。

許高慶指出，高雄市府希望能夠人進來發大財，旅遊業者對此很贊同。因為大陸有1.3億出遊人口，總花費逾1千1百億美元，但台灣觀光逆差竟達1782億元。

前交通部長陳建宇痛批中央毫無作為，蔡政府執政3年，用撒錢的凱子觀光來處理，坦白講做不長久，我們觀光業只能用「慘」字來形容，現階段觀光業只剩半條命。

業者無奈台灣觀光空轉3年，所幸韓國瑜上任後帶來國際觀光客，讓觀光產業出現一線生機，

(中時電子報)