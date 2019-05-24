兩人2015年就曾舉辦過婚禮。（Jerry提供）

在電視節目工作的同志Jerry，經過整晚的緊張難眠，24日一早就匆忙起床，一早7時30分就前往宜蘭戶政所，與先生Allen完成登記結婚，登記時間為早上8點10分，在眾人的祝福聲中，他笑說：「我們應該是最快登記的吧？」

Jerry與Allen兩人已交往17年，過程與其他異性戀一樣，經歷許多爭吵與分合，最主要的吵架原因，則是來自Allen的宗教信仰，虔誠的Allen起初覺得，身為同志身後無法上天堂，將來不能跟父母在天國相見。

Jerry想到這裡還是有些情緒，他說剛交往時，Allen常會因為此事「發作」，接著無故失聯一陣子，這種狀況持續3、4年，後來Jerry覺得累了，主動向對方提分手，卻換得對方意外的轉變。

Allen有天告訴Jerry他想通了，不會再有牽掛，至今Jerry還是不知道為什麼對方突然轉念，兩人後來在宜蘭買房子，一起工作賺錢付房貸，還陸續養了1隻狗跟8隻貓，有了這個「家」之後，感情也益加穩定。

2015年他們決定舉辦婚禮宴客，雖然還沒有法律形式的保障，但在一眾親友的祝福下，但他們非常開心知足，感情畢竟是屬於兩個人的事情。

2017年大法官釋憲出爐後，Jerry說他又有另一層的轉變，他說以前很愛跟反同的人在網上筆戰，大家吵得口沫橫飛，但釋憲那天後，他就再也不上網跟人吵架了，他當時就暗下決心，反正2年後的這天，他就要直接到戶政所登記結婚，吵也沒用，他知道永遠沒辦法說服反對的人，其中包括他的很多朋友。

前一晚他們睡得不太好，Jerry說他一直都好緊張，登記所需的文件他還一再檢查，「我也不知道為什麼？就是覺得這件事好重要好重要，一直都在想這件事。」

他們今早6時起床，7點55分就進到戶政所，並在員工的引導下完成登記，時間則是8點10分，事後戶政所人員還替他們拍照留念，Jerry說他還是很緊張，「我連簽名的時候，手都還在發抖。」

完成後他們彼此都看了換發的身分證，看到配偶欄上寫有對方的名字，心裡則有一種踏實的感覺，「就是原本覺得不足的部分，圓滿了」他們後來沒有特別慶祝，因為睡不好，跑到附近的咖啡店喝了濃濃的咖啡提神，接著各自去上班。

Jerry最後說，日子還是要過下去，但今天他真的覺得很感恩和開心，他在臉書po上登記完成的喜訊，上百臉友都獻上無限的祝福，「大家都好像期待我們要對話，才能互相理解。」但有時他覺得對話好累，尤其是沒交集的對話，他真心希望，彼此就各自過著安穩、安定的生活，不要再互相傷害了。

(中時 )