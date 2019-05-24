曾演出《奇皇后》、《學校2013》的54歲韓國女星朴海美和舞台劇導演老公黃敏結婚25年，去年黃敏因酒駕造成二死三傷悲劇，本月14日傳朴海美和黃敏正式離婚，細節不公開。今(24日)韓媒報導朴海美可說是人財兩失，因犯錯長期沒工作收入的黃敏竟對她說：「我同意離婚，但妳要給我賠償金」，使朴海美只好點頭才換回自由身。

黃敏去年8月因酒駕，造成車上兩名公司旗下舞台劇演員身亡，警方透露，黃敏當時酒測高達0.104%，已達吊銷駕照的程度，去年法院判黃敏有期徒刑4年半，黃敏隨後提起上訴，二審判決下月出爐，而本月中，朴海美透過律師證實已遞交離婚協議書，和黃敏一拍兩散，但協議內容屬個人隱私，不方便多說。

據《wikitree》報導，最近有記者透過Youtube頻道公開朴海美離婚真相，朴海美朋友透露，因黃敏沒工作又沒收入，談離婚時竟開大開口，要女方給他贍養費才肯離婚，友人更說，先前車禍傷亡家屬要求大筆賠償金，朴海美都一肩扛下，甚至不惜賣房只為替老公籌錢，如今離婚，朴海美又答應將一部份的賠償金拿給黃敏，具體金額不清楚，但可說是仁至義盡。

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(中時電子報)