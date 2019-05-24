廖奕琁練空中環。

廖奕琁練空中環。

廖奕琁學潛水。

廖奕琁學潛水。

在《三明治女孩的逆襲》裡演出知心姊姊打開知名度的名模藝人廖奕琁，近期迷上體操運動「空中環」，喜愛挑戰的她，因看完電影《大娛樂家》後，廖奕琁被片中優雅的馬戲團舞者吸引住目光，想起自己原本就有芭蕾舞底子，躍躍欲試的她馬上報名，沒想到第一堂課就遇到挫折。

她發現自己的核心肌群不夠力，在上課過程中重心不穩摔下環，但在看到自己每次上課又解鎖新的空中環姿勢後，覺得著迷的同時也非常有成就感，好動的廖奕琁還和老公鈴木有樹報考潛水執照，表示想嘗試的挑戰還有很多，簡直把自己的生活填滿滿。

在接觸空中環運動前，廖奕琁拍戲、走秀，工作忙得不可開交，但怕無聊的她，看完電影後找到可以學習的新事物，就是將她擅長的芭蕾舞跳到空中，本想要嘗試空中瑜珈和綢吊，沒想到上綢吊課程時疑似施力不當，手突然「擠了一下」，麻了1個月才好。

她笑說那時太高估自己，後來才選擇可以結合舞蹈動作的空中環，但雖說難度降低，一但不注意也是會發生意外，廖奕琁在練習過程中曾因為疲憊和疏忽，整個人重心向後翻倒，摔下來時手臂整個往後折一圈，還慶幸自己的膀子很開沒有受傷，但之後上課都不忘提醒自己打起精神，老師的話一定要聽。

除了空中環挑戰，廖奕琁今年也考到潛水證照，曾幻想過自己也能像美人魚一樣優雅的她，雖沒體驗過潛水，但受王心恬的照片吸引，認為潛水應該不會太難，卻在一次拍攝廣告後下定決心要完成這個挑戰，原來先前有廠商希望她能穿長紗的泳衣跳水，然後在水裡跳舞，聽起來簡單卻沒想到無法控制的水壓讓舞衣把臉都蓋住，平時沒有練習游泳和憋氣的她，在一路下潛到5米深又不會控制呼吸的情況下，根本沒有力氣游上水面，差點覺得自己會溺死。

(中時 )